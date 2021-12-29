Сергей Шнуров выпустил новую песню о Беглове "Мерси, Баку!"

В этом клипе Шнуров указал, что родина градоначальника — город Баку в Азербайджане, где "не бывает снега и сосулек".

В понедельник, 14 февраля, группировка "Ленинград" выпустила новый клип "Мерси, Баку". Он посвящен губернатору Петербурга Александру Беглову. Ролик размещен на YouTube-канале исполнителей.

В этом клипе Шнуров указал, что родина градоначальника — город Баку в Азербайджане, где "не бывает снега и сосулек". Коме этого, в песне музыкант сравнивает Петра I и Беглова, один из которых основал город, а "другой его угробит".

На данный момент у видео более 300 тыс. просмотров. Добавим, что это уже пятый клип музыканта, который посвящен плохой уборки снега и мусора в Петербурге.

Ранее мы писали, что Шнуров объяснил, зачем высмеял Собчак в своем клипе. Они отправили друг другу послания в соцсетях.

Фото: YouTube / группировка Ленинград / скриншот "Ленинград — Мерси, Баку!"

