Сергей Шнуров выпустил новую песню о Беглове "Мерси, Баку!"

В понедельник, 14 февраля, группировка "Ленинград" выпустила новый клип "Мерси, Баку". Он посвящен губернатору Петербурга Александру Беглову. Ролик размещен на YouTube-канале исполнителей.
В этом клипе Шнуров указал, что родина градоначальника — город Баку в Азербайджане, где "не бывает снега и сосулек". Коме этого, в песне музыкант сравнивает Петра I и Беглова, один из которых основал город, а "другой его угробит".
На данный момент у видео более 300 тыс. просмотров. Добавим, что это уже пятый клип музыканта, который посвящен плохой уборки снега и мусора в Петербурге.
Ранее мы писали, что Шнуров объяснил, зачем высмеял Собчак в своем клипе. Они отправили друг другу послания в соцсетях.
Фото: YouTube / группировка Ленинград / скриншот "Ленинград — Мерси, Баку!"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все