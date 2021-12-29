Шнуров объяснил, зачем высмеял Собчак в своем клипе

Музыкант и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров объяснил, зачем оскорбил Ксению Собчак в новом клипе с участием певицы Зои. На данный момент ролик удален из его Instagram. Кроме того, аккаунт был временно заблокирован.

В клипе лидер группы сравнил Собчак со старой лошадью, а также намекнул на то, что отцом ее сына Платона якобы является не Максим Виторган. Реакция Собчак не заставила долго ждать. Она отметила, что Шнуров решил похайповаться на ее имени и в целом потерял хватку. Диалог продолжился. Сегодня лидер группировки Ленинград опубликовал новый пост.

Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено. И вот, пользуясь её же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Её же оружие, её метод. Сергей Шнуров.

Продюсер сказал о том, что Собчак сама часто бывает неделикатна: лезет в тумбочку к своим гостям, вырывает телефон. Но при этом когда так же поступили с ней, ей это не понравилось.

Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад. Сергей Шнуров.

Фото: скрин из клипа / YouTube / Ленинград