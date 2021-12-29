Страницу Шнурова в Instagram удалили после конфликта с Собчак

В тексте песни лидер группы сравнил Собчак со старой лошадью, которая уже превратилась в клячу, но продолжает учить всех жить.

Аккаунт Сергея Шнурова, лидера группы "Ленинград", в Instagram удалили после конфликта с блогером Ксенией Собчак.

Днем ранее Шнуров опубликовал видеоклип, который посвятил Ксении Собчак. В тексте песни лидер группы сравнил Собчак со старой лошадью, которая уже превратилась в клячу, но продолжает учить всех жить. Не забыл и упомянуть о известных слухах о телеведущей.

Ксения Собчак ответила музыканту постом в Instagram, где написала: "Пока ты не Шнур. А шнуровка. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа". Она добавила, что Шнуров "размазал" ее "не талантливо".

Напомним, что в середине января музыкант выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в городе. Работа вызвала общественный резонанс. Депутат Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова статуса петербуржца, а председатель ЗакС Александр Бельский назвал ролик творческим мусором. Утверждалось также, что в клипе был использован реквизит вместо настоящего мусора.

Ранее Шнуров рассказал о своем обмане в клипе "Пока так". Обман касается реквизита, который использовался в ролике.

Фото: kino-teatr.ru

