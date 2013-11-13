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"Зенит" выпустил клип к 50-летию со дня рождения Михаила Горшенева

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В создании клипа приняли участие актеры Константин Плотников и Влад Коноплев, сыгравшие Горшка и Князя в сериале "Король и Шут".

Футбольный клуб "Зенит" 7 августа опубликовал видеоклип к 50-летию со дня рождения Михаила Горшенева. Футболисты представили ролик на неофициальный гимн петербуржцев, записанный лидерами группы "Король и Шут" в 2010 году.

Это видео – дань памяти уроженцу Ленинградской области и одному из двух, наряду с Андреем Князевым, основателей главного панк-рок коллектива России 1990-х – 2000-х, Михаилу Горшеневу, которому 7 августа 2023-го исполнилось бы 50 лет.

ФК "Зенит"

В создании клипа приняли участие актеры Константин Плотников и Влад Коноплев, сыгравшие Горшка и Князя в сериале "Король и Шут".

Алексей Горшенев 7 августа проведет концерт в честь своего брата и основателя группы "Король и Шут" Михаила. Концерт состоится во Дворе Гостинки. 

Видео: ВКонтакте/ ФК "Зенит"

 

Теги: зенит, клип, король и шут, михаил горшенев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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