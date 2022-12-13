Вдова Горшенёва не оценила сериал "Король и Шут"

Она считает, что проект порочит память музыканта.

Ольга Горшенёва раскритиковала сериал "Король и Шут". Вдова музыканта считает, что кинопроект порочит память ее бывшего супруга — рок-музыканта Михаила Горшенёва. Своим мнением она поделилась в соцсети "ВКонтакте".

Жену музыканта смутило то, что режиссер гиперболизировал слабости Горшка. По ее мнению, исполнителя сделали антагонистом. Главный герой оказался совсем другим, он имеет мало общего с первообразом. Ольга Горшенёва уверена, что авторам картины стоило иначе расставить акценты.

Вдова написала, что давала согласие на создание сериала с другим смыслом. Результат ее огорчил.

Ранее на Piter.tv: Алексей Горшенёв рассказал о съёмках сериала "Король и шут".

Фото: Авито