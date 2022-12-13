Алексей Горшенёв рассказал о съёмках сериала "Король и шут"

Роль самого музыканта досталась его сыну Кириллу, который учится на режиссера в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

В четверг, 2 марта, в Сети стала доступна первая серия российского сериала "Король и Шут", посвященный творчеству знаменитой панк-группы. Композитор проекта и участник легендарного коллектива Алексей Горшенев поделился с "Петербургский дневником" подробностями подготовки к съёмкам.

По словам музыканта, об идее сериала ему впервые рассказал продюсер Игорь Гудков. Первоначально проект задумывался как документальный, однако в итоге был сделан выбор в пользу художественных элементов. Помимо Алексея Горшенева, к созданию сериала присоединился один из лидеров группы Андрей Князев. Таким образом, в создании проекта принимали участие близкие к коллективу люди.

Также Горшенев остался доволен работой актёрского состава: особенно он выделил Константина Плотникова сыгравшего его родного брата и лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева. Роль самого Алексея досталась его сыну Кириллу, который учится на режиссера в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Для молодого человека это стало первым шагом в серьёзных съёмках.

Помимо произведений "Короля и Шута", музыкант при подборе композиций к сериалу вдохновлялся и другим источниками, например, музыкой из фильма "Джокер". Также не обошлось без экспериментов.

Я делал музыку, опираясь на настроение каждой из сцен сериала. Конечно, я использовал известные композиции, например, "Лесник" и "Ели мясо мужики", а на песне "Воспоминания о былой любви" выстроена целая музыкальная палитра одной из серий. Однако для того, чтобы все это звучало свежо, интересно, игриво, я написал восемь новых мелодий. Кроме того, мы использовали самые разные инструменты – начиная от современных синтезаторов до волынок, флейт и скрипок. Для того, чтобы наши музыкальные вставки звучали как панк-рок 90-х, мой барабанщик записывал их в своей берлоге, в смысле – в маленькой студии, а не на большой профессиональной площадке с современным оборудованием. Алексей Горшенев, музыкант, композитор сериала "Король и шут"

Ранее появилось видео со съемок сериала "Король и Шут" на Октябрьской железной дороге.

Фото: Пресс-служба "Кинопоиска"