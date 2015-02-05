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Появилось видео со съемок сериала "Король и Шут" на Октябрьской железной дороге

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В гастрольные туры рок-артисты часто отправлялись на обычных поездах, ездили в купе или плацкарте.  

В Сети опубликовали видео со съемок сериала "Король и Шут", которые завершились в начале ноября. Эпизод, рассказывающий о гастролях группы в 2004 году, проходили на ОЖД. В tg-канале Октябрьской железной дороги появились кадры с продакшена. 

Известно, что в гастрольные туры рок-артисты часто отправлялись на обычных поездах, ездили в купе или плацкарте.  

Эпизод, который снимался на ОЖД, как раз рассказывает о гастролях в конце 2004 года, когда группе пришлось внести поправки в свой график. Тогда поклонники в некоторых городах Восточной Сибири так и не дождались своих любимцев в гости с презентацией нового альбома "Бунт на корабле".

Пресс-служба ОЖД

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Фото: Телеграм / Спб Главный

Теги: видео со съемок, искусство, кино, король и шут, культура, музыка, ржд, съемки сериала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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