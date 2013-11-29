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Петербуржцы поделились видео со звездным пейзажем над Ладогой

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Погодные условия позволили увидеть яркие звезды.

Ночью 13 ноября небо над Ленобластью и Карелией было ясным. Охотники за звездным небом поделились видео со сказочным пейзажем. Его опубликовали в tg-канале "Астро Фото Болото". 

Ночью было звёздно... Космические пейзажи на берегу Ладожского озера 13.11.2022. Луна всегда подсветитит передние планы, но и звезды при ней конечно тоже отлично видно.  

Очевидец

Ранее на Piter.tv: в МЧС предупредили о холодном и ветреном воскресенье.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото

Видео:  Телеграм / Астро Фото Болото

Теги: звездное небо, карелия, ладога, ладожское озеро, ленобласть, пейзажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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