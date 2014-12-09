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В МЧС предупредили о холодном и ветреном воскресенье
Сегодня, 14:27
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В МЧС предупредили о холодном и ветреном воскресенье

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В городе на Неве поднимется сильный ветер, его порывы будут достигать 15–18 м/с.

В воскресенье погода в Петербурге значительно ухудшится. Теплый циклон покинет Северную столицу, в городе похолодает. В пресс-службе ГУ МЧС по региону предупредили горожан о сильном ветре. 

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали, что порывы ветра 13 ноября будут достигать 15-18 м/с. 

На следующей неделе в город придет зима. Выпадет снег, подморозит. Синоптики ожидают осадки в понедельник и вторник. Они отметили, что температура ниже нуля будет держаться в ночное время.  Днем тоже будет свежо.

Ранее на Piter.tv: синоптики призвали петербуржцев убрать машины с набережных из-за повышения уровня воды.

Фото: Pxhere

Теги: климат, мчс предупреждает, погода, похолодание, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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