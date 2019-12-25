Синоптики призвали петербуржцев убрать машины с набережных из-за повышения уровня воды

Специалист отметил, что уровень воды растет.

Сегодня, 12 ноября, в Петербурге задувает сильный ветер. Уровень воды в Неве поднимается. Поэтому лучше убрать автомобили с набережных. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

Платная парковка в Адмиралтейском районе повлияла на виды набережных, но не на Васильевском острове. Такой картины до 1 ноября мы тут не видели. В связи с подъемом воды в реке Неве могут складываться красивые виды для фото на этом спуске, как раньше на пандусе набережной Лейтенанта Шмидта… Вода его весь затопит. Сейчас уже больше метра поднялась. Александр Колесов

Ранее на Piter.tv: уровень воды в Неве поднялся до критических отметок.

Фото: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС