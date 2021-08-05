Уровень воды в Неве поднялся до  критических отметок

Около Горного института уровень воды составил 118 см.

В Неве серьезно поднялся уровень воды. Он близок к критическим отметкам. Об этом 78.ru сообщили в Дирекции КЗС.

Около Горного института уровень воды составил 118 см. Дамбу пока не закрыли, ситуация находится на мониторинге.

Днем в регионе будет облачно, выпадут осадки. В хмурый день специалист центра "Фобос" Михаил Леус пообещал петербуржцам сильный ветер, угрожающий нагонным наводнением.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что при таких погодных условиях получаются красивые фотографии.

Фото: Telegram / Александр Колесов