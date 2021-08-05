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Уровень воды в Неве поднялся до  критических отметок
Сегодня, 12:59
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Уровень воды в Неве поднялся до  критических отметок

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Около Горного института уровень воды составил 118 см.

В Неве серьезно поднялся уровень воды. Он близок к критическим отметкам. Об этом 78.ru сообщили в Дирекции КЗС.

Около Горного   института уровень воды составил 118 см. Дамбу пока не закрыли, ситуация находится на мониторинге. 

Днем в регионе будет облачно, выпадут осадки. В хмурый день специалист центра "Фобос" Михаил Леус  пообещал петербуржцам сильный ветер, угрожающий нагонным наводнением

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что при таких погодных условиях получаются красивые фотографии.

Фото: Telegram / Александр Колесов

 

Теги: александр колесов, дожди, климат, михаил леус, погода в петербурге, подъем уровня воды, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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