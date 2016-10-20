В субботу циклон "Квисина" принесет аномальное тепло

Днем в регионе будет облачно, выпадут осадки. В хмурый день синоптик пообещал петербуржцам сильный ветер, угрожающий нагонным наводнением.

Сегодня утром, 12 ноября, в Петербург придет теплый сектор североатлантического циклона, из-за которого в Северной столице будут аномальные температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в регионе будет облачно, выпадут осадки. В хмурый день синоптик пообещал петербуржцам сильный ветер, угрожающий нагонным наводнением.

В середине ноября в городе будет очень тепло. Сегодня столбики термометров покажут до +13 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +14 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Уже завтра в город на Неве придет похолодание.

Ранее на Piter.tv: этот ноябрь в Петербурге оказался самым хмурым с 1984 года.

Фото: Pxhere