В этом году ноябрь в Петербурге оказался самым хмурым с 1984 года

В течение первых двух недель месяца солнце над городом не появлялось ни разу.

В Петербурге первая декада ноября стала самой хмурой. За последние 60 лет такая хмурость в городе была зафиксирована лишь дважды — в 1984 году и в 1967 году. Об этом 11 ноября рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

В течение первых двух недель месяца солнце над городом не появлялось ни разу. Температура воздуха в этом месяце не отметилась рекордными значениями. По словам синоптика, в среднем столбики термометров в ноябре показывали +4,4 градусов, что попадает лишь в четвёртый десяток самых высоких значений. Осадков выпало немного 22,7 мм. Для сравнения в прошлом году в течение первой декады ноября отмечено почти 50 мм дождя.

Напомним, что в Петербурге 10 ноября был побит температурный рекорд 2019 года. После 15 часов 10 ноября температура в Петербурге достигла +10,5 градуса. Ранее максимальная температура была зафиксирована в 2019 году и составляла +10,1 градуса.

Окончательное значение среднесуточной температуры в городе будет известно только вечером, но, по словам синоптика, уже и сейчас можно рассчитать, что она превысит прежний рекорд более чем на один градус.

Фото: Piter.tv