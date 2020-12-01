  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 10 ноября был побил температурный рекорд 2019 года
Сегодня, 16:45
133
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 10 ноября был побил температурный рекорд 2019 года

0 0

После 15 часов 10 ноября температура в Петербурге достигла +10,5 градуса.

В Петербурге второй день подряд обновляется температурный рекорд прошлых лет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

После 15 часов 10 ноября температура в Петербурге достигла +10,5 градуса. Ранее максимальная температура была зафиксирована в 2019 году и составляла +10,1 градуса.

Окончательное значение среднесуточной температуры в городе будет известно только вечером, но, по словам синоптика, уже и сейчас можно рассчитать, что она превысит прежний рекорд более чем на один градус. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, ноябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии