В Петербурге 10 ноября был побил температурный рекорд 2019 года

После 15 часов 10 ноября температура в Петербурге достигла +10,5 градуса.

В Петербурге второй день подряд обновляется температурный рекорд прошлых лет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

После 15 часов 10 ноября температура в Петербурге достигла +10,5 градуса. Ранее максимальная температура была зафиксирована в 2019 году и составляла +10,1 градуса.

Окончательное значение среднесуточной температуры в городе будет известно только вечером, но, по словам синоптика, уже и сейчас можно рассчитать, что она превысит прежний рекорд более чем на один градус.

Фото: Piter.tv