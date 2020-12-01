В Петербурге 10 ноября был побил температурный рекорд 2019 года

В Петербурге второй день подряд обновляется температурный рекорд прошлых лет. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
После 15 часов 10 ноября температура в Петербурге достигла +10,5 градуса. Ранее максимальная температура была зафиксирована в 2019 году и составляла +10,1 градуса.
Окончательное значение среднесуточной температуры в городе будет известно только вечером, но, по словам синоптика, уже и сейчас можно рассчитать, что она превысит прежний рекорд более чем на один градус.
Фото: Piter.tv
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