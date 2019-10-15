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В Петербурге 9 ноября был обновлен температурный рекорд 1926 года
Сегодня, 16:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 9 ноября был обновлен температурный рекорд 1926 года

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После 15:00  на центральной метеостанции города было +10,6 градуса.

Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, оказался превышен в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Уже в 14:00 на городской метеостанции температура воздуха достигла +9,4 градуса. После 15:00  на центральной метеостанции города было +10,6 градуса.

Скорее всего максимум температуры на сегодня уже прошли. Температура воздуха в Санкт-Петербурге начала понижаться.

Александр Колесов

Синоптик отметил, что он ожидает следующих рекордов в эти теплые дни.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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