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Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока"
Сегодня, 12:00
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Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока"

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Фестиваль пройдет 26 июля около Филькиного озера в Гатчине. Начало – в 12:00. Вход свободный.

Восьмой фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" соберет зрителей 26 июля. Мероприятие создал главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Ленобласти Михаил Голиков. На сценах объединятся академическая и современная музыкальные традиции. 

В этом году фестиваль обратится к теме преемственности и культурной памяти, поскольку отмечается 80-летие Победы, а в регионе – 80 лет со дня основания областной Государственной филармонии. 

Восьмерка – знак бесконечности. Для меня он символизирует непрерывность музыкальной традиции, связь времен, культур и смыслов. Мы создаем пространство, где музыка помогает вспомнить, понять, почувствовать и быть вместе. Это особенно важно сегодня, когда открытость, уважение к памяти и умение слышать друг друга становятся главными человеческими ценностями. 

Михаил Голиков, художественный руководитель фестиваля 

Среди участников – Вадим Самойлов "Агата Кристи", испанский дуэт Baccara, Дмитрий Караневский (ВИА "Пролетарское танго"), Авраам Руссо, оперные солистки Ольга Пудова и Олеся Петрова, ансамбль Bravo Metehi и другие. 

Фестиваль проводят ежегодно с 2018 года при поддержке правительства области и лично губернатора Александра Дрозденко. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: музыка, фестиваль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Фестивали,

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