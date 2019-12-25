Алексей Горшенев проведет концерт в честь своего брата и основателя группы «Король и Шут» Михаила

Алексей Горшенев, брат основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, выступит в Санкт-Петербурге с концертом, посвященным этому культовому музыканту.

Алексей Горшенев считает, что эти песни нужно играть, чтобы они жили. Для него музыка – это не состояние нот и струн, а звучание души. Он поет эти песни для того, чтобы на душе стало легче. Концерт планируется провести 7 августа, об этом сообщили в группе мероприятия.

Михаил Горшенев стал легендой российской рок-сцены со своей группой "Король и Шут". Их творчество навсегда останется в сердцах тысяч поклонников. Музыка группы любима многими поколениями и остается актуальной и нужной сегодня.

В честь своего брата и его творчества Алексей Горшенев организует специальный концерт для петербургской публики во дворе гостиного Двора, где поклонники группы отдадут дань уважения великим музыкантам, исполнив их знаменитые песни.

Ранее сообщалось, что на Малой Садовой работу начала фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности.

Фото: сайт Двора Гостинки