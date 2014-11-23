На Малой Садовой работу начала фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности

На Малой Садовой улице с понедельника, 5 июля, открывается фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности. Выставка организована в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
"Президент России неоднократно подчеркивал, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития нашей страны. Семья для нас – источник сил, вдохновения и поддержки", – отметил губернатор Александр Беглов.
Экспозиция рассказывает о многодетных семьях, а также затрагивает историю петербургских ЗАГСов. Кроме того, важную часть занимают фотографии юбиляров семейной жизни, которые будут награждены медалью "За любовь и верность".
Ранее сообщалось, что на АЗС появились стаканы с работами художников из домов-интернатов Петербурга.
Фото: пресс-служба ГМИ СПб
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