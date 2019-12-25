На АЗС "Газпромнефть" появились стаканы для кофе с работами художников из домов-интернатов Петербурга

Петербургские художники из домов-интернатов превратили бумажные стаканчики в холсты. Средства с их продажи пойдут на благотворительность.

Авторы в стиле наивного искусства сделали из кофейных стаканчиков холст для своих картин. Они посвящены эмоциям, приключениям и чувствам. Об этом пишет Деловой Петербург.

Арт-стаканы появились на АЗС сети "Газпромнефть" в рамках совместной благотворительной акции компании с сообществом "Новые городские художники". Средства пойдут на поддержку социальных фондов города.

Автором проекта является художница Zoika, ее называют продолжительницей экспрессиониста Жана-Мишеля Баския. Также Марина Моники и Илона Антонова тоже поучаствовали в акции.

Ранее сообщалось, что Александр Дрозденко запечатлел аистов в поле и рассказал об их значении в жизни.

Фото: Газпромнефть