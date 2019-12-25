  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Дрозденко запечатлел аистов в поле и рассказал об их значении в жизни
Сегодня, 11:26
125
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Александр Дрозденко запечатлел аистов в поле и рассказал об их значении в жизни

0 0

Губернатор Ленинградской области показал стаю аистов, отдыхающих в поле, рассказав, что символизируют эти птицы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко смогу запечатлеть стаю аистов в Гатчинском районе региона. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил Дрозденко, аисты проводят зиму в Индии или в Африке, а птенцов выводят в Ленобласти. Кроме того, оказывается, что аисты живут до 20 лет и предпочитают не менять место жительства, поэтому охраняют свое гнездо.

Также губернатор рассказал о том, что символизируют эти птицы. По словам Дрозденко, авист – это символ обновления и наступления весны, знак скорого пополнения семейства, да и в принципе встреча с этой птицей является добрым знаком.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке проведут День капибары 10 июля

Фото: телеграм-канал Александра Дрозденко

Теги:
Категории: Лента новостей, Культура, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии