В Ленинградском зоопарке проведут День капибары 10 июля

В Ленинградском зоопарке собираются отмечать День капибары. Зверинец бегает много конкурсов и призов для посетителей в день этого дружелюбного животного.

В следующие понедельник, 10 июля, в Ленинградском зоопарке состоится День капибары. Об этом сообщили в телеграмм-канале зверинца.

Посетителей ждут различные викторины и мастер-классы, экскурсии и познавательные площадки, а также гигантская раскраска. Также пришедшим на праздник расскажут о самих капибарах и их привычках.

Кроме этого, в зоопарке можно будет получить призы, например, от Почты России. Все желающие смогут отправить открытку с капибарой. Организаторы обещают, что в День капибары каждый сможет найти себе занятие.

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Фото: Ленинградский зоопарк