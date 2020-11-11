На Дворцовой площади прошел "Забег котов"

В Петербурге прошел костюмированный "Забег котов". Самый ми-ми-ми фестиваль занял в воскресенье, 2 июля, Дворцовую площадь.

В воскресенье, 2 июля, в Петербурге прошел "Забег котов". Участники забега, переодевшись в кошек, выясняли, кто из них самый быстрый кот. Мероприятие прошло в рамках фестиваля петербургских кошек на Дворцовой площади. Об этом сообщили на сайте забега.

Сама программа фестиваля включила в себя квесты, мастер-классы, разминки, а также бесплатные консультации от ветеринаров о здоровье животных.

В рамках забега всего было две дистанции: 1 250 м для детей и 5 км для тех, кто бегал занимается профессионально и любит его. Кроме этого, участники боролись за звание лучшего костюма кота.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти турфирмы с 1 июля должны получать аккредитацию на проведения экскурсий по экотропам

Фото: забегпетербургскихкотов.рф