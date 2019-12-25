В Ленобласти турфирмы с 1 июля должны получать аккредитацию на проведения экскурсий по экотропам

В Ленинградской области теперь для групповых экскурсий по экотропам понадобится аккредитация. Соответствующий закон вступил в силу в эти выходные.

С 1 июля 2023 года в Ленинградской области начинает работу новый законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию для тех, кто проводить групповые экскурсии по экотропам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Теперь все, кто проводит групповые экскурсии по особо охраняемым природным территориям, должны подать заявку на аккредитацию. Речь идет о турнирах, которые предоставляют услугу прогулки по экотропам. Последнее время они набрали бешеную популярность в регионе.

В пресс-службе администрации Ленобласти поделились фотографией, на которой изображена первая организованная по новым правилам группа. В составе группы сотрудники комитета цифрового развития региона. Они прогулялись по Линдуловской роще.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасли кошку Бусю, застрявшую на дереве на уровне шестого этажа

Фото: администрация Ленинградской области