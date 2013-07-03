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В Ленобласти спасли кошку Бусю, застрявшую на дереве на уровне шестого этажа
Сегодня, 17:06
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасли кошку Бусю, застрявшую на дереве на уровне шестого этажа

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В Ленинградской области кошка Буся забралась на очень высокое дерева и не смогла выбраться обратно. Спасатели сняли ее с высоты шестиэтажного дома.

Кошка Буся забралась от страха на высокое дерево, поэтому к ней на помощь приехала команда спасателей. На место происшествия выехал дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам хозяйки Буси, кошка испугалась, выпрыгнула из окна квартиры и забралась на очень высокое дерево на уровне шестого этажа. Животное пытались успокоить всю ночь, но в итоге женщина обратилась в пожарную часть. С помощью автолестницы, спасатели из Сертолово достали кошку.

Сейчас настрадавшаяся Буся находится дома. Хозяйка отнесет ее к ветеринару.

Ранее сообщалось, что в Кудрово кот упал с 15 этажа в шахту лифта.

Фото: пресс-служба Леноблпожспаса

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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