В Ленобласти спасли кошку Бусю, застрявшую на дереве на уровне шестого этажа

В Ленинградской области кошка Буся забралась на очень высокое дерева и не смогла выбраться обратно. Спасатели сняли ее с высоты шестиэтажного дома.

Кошка Буся забралась от страха на высокое дерево, поэтому к ней на помощь приехала команда спасателей. На место происшествия выехал дежурный караул 100-й пожарной части Леноблпожспаса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам хозяйки Буси, кошка испугалась, выпрыгнула из окна квартиры и забралась на очень высокое дерево на уровне шестого этажа. Животное пытались успокоить всю ночь, но в итоге женщина обратилась в пожарную часть. С помощью автолестницы, спасатели из Сертолово достали кошку.

Сейчас настрадавшаяся Буся находится дома. Хозяйка отнесет ее к ветеринару.

Ранее сообщалось, что в Кудрово кот упал с 15 этажа в шахту лифта.

Фото: пресс-служба Леноблпожспаса