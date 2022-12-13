В Кудрово кот упал с 15 этажа в шахту лифта

В Кудрово кот провалился в шахту лифта. Питомец упал с высоты 15 этажа. Животное получило несколько переломов. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".
Бедолагу удалось спасти. Котик травмировал челюсть и плечо. Пострадавшего доставили в ветеринарную клинику.
В соцсетях пользователи обсуждают, как животное оказалось в шахте лифта. Многие предположили, что ему кто-то "помог". Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти спасли собаку, которая провалилась в подвал разрушенного здания.
Видео: Телеграм / Петербург с огоньком
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все