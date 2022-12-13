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В Кудрово кот упал с 15 этажа в шахту лифта

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Пользователи считают, что животному "помогли" попасть в беду.

В Кудрово кот провалился  в шахту лифта. Питомец упал с высоты 15 этажа.  Животное получило несколько переломов. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Бедолагу удалось спасти. Котик травмировал челюсть и плечо. Пострадавшего доставили в ветеринарную клинику.

В соцсетях пользователи обсуждают, как животное оказалось в шахте лифта. Многие предположили, что ему кто-то "помог". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти спасли собаку, которая провалилась в подвал разрушенного здания.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком

Теги: животные, кот упал в шахту лифта, кудрово, спасение животного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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