В Кудрово кот упал с 15 этажа в шахту лифта

Пользователи считают, что животному "помогли" попасть в беду.

В Кудрово кот провалился в шахту лифта. Питомец упал с высоты 15 этажа. Животное получило несколько переломов. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Бедолагу удалось спасти. Котик травмировал челюсть и плечо. Пострадавшего доставили в ветеринарную клинику.

В соцсетях пользователи обсуждают, как животное оказалось в шахте лифта. Многие предположили, что ему кто-то "помог". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти спасли собаку, которая провалилась в подвал разрушенного здания.

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком