В Ленобласти спасли собаку, которая провалилась в подвал разрушенного здания

Инцидент произошел в Лодейном Поле.

Сегодня, 18 марта, в Лодейном Поле собака провалилась в подвал разрушенного сарая. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Песик не смог выбраться самостоятельно из помещения. На помощь ему пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле. Они оказали помощь животному, подняли на поверхность и заблокировал подвал, чтобы другие звери не попали в беду.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО