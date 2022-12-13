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В Ленобласти спасли собаку, которая провалилась в подвал разрушенного здания
Сегодня, 20:55
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В Ленобласти спасли собаку, которая провалилась в подвал разрушенного здания

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Инцидент произошел в Лодейном Поле.

Сегодня, 18 марта, в Лодейном Поле собака провалилась в подвал разрушенного сарая. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Песик не смог выбраться самостоятельно из помещения. На помощь ему пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле. Они оказали помощь животному, подняли на поверхность и заблокировал подвал, чтобы другие звери не попали в беду.

Ранее на Piter.tv:  на Финском заливе начался сезон размножения балтийских тюленей.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: лодейное поле, спасатели, спасатели поисково-спасательного отряда, спасли собаку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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