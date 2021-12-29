Шнуров рассказал о своем обмане в клипе "Пока так"

Музыкант Сергей Шнуров ответил разоблачителям его клипа "Пока так" о мусоре в Петербурге. На своей странице в социальной сети Instagram он признался в обмане слушателей.
В середине января музыкант выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в городе. Работа вызвала общественный резонанс. Депутат Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова статуса петербуржца, а председатель ЗакС Александр Бельский назвал ролик творческим мусором. Утверждалось также, что в клипе был использован реквизит вместо настоящего мусора.
Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе "Пока так", есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот.
Сергей Шнуров, музыкант
Напомним, в данной композиции он перечислил основные проблемы в Санкт-Петербурге – горы мусора, плохая уборка снега, а также сосульки на крышах и равнодушие городской администрации.
Ранее активисты установили памятник "Петербуржцу при Беглове" в Курортном районе.
Фото: скриншот Youtube / Ленинград
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