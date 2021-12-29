Шнуров рассказал о своем обмане в клипе "Пока так"

Обман касается реквизита, который использовался в ролике.

Музыкант Сергей Шнуров ответил разоблачителям его клипа "Пока так" о мусоре в Петербурге. На своей странице в социальной сети Instagram он признался в обмане слушателей.

В середине января музыкант выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в городе. Работа вызвала общественный резонанс. Депутат Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова статуса петербуржца, а председатель ЗакС Александр Бельский назвал ролик творческим мусором. Утверждалось также, что в клипе был использован реквизит вместо настоящего мусора.

Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе "Пока так", есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот. Сергей Шнуров, музыкант

Напомним, в данной композиции он перечислил основные проблемы в Санкт-Петербурге – горы мусора, плохая уборка снега, а также сосульки на крышах и равнодушие городской администрации.

Ранее активисты установили памятник "Петербуржцу при Беглове" в Курортном районе.

Фото: скриншот Youtube / Ленинград