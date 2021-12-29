Депутат Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова статуса петербуржца

По мнению Панова, Шнуров опустился до примитивного хайпа.

В Петербурге второй день подряд обсуждается новый клип группы Ленинград на песню "Пока так". Его уже прокомментировали вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и блогеры. Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов также прокомментировал новое творение группы. Он предложил лишить музыканта Сергея Шнурова возможности называть себя петербуржцем. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению Панова, Шнуров опустился до примитивного хайпа.

Сергей Владимирович как человек, не сторонний политике, как никто знает то количество шагов, которые нужно произвести, чтобы склонить исполнительную власть к определенным действиям, иногда даже высказав ей слова поддержки. Но это все не про новый клип, особенно учитывая тот факт, что исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Петербурга

В песне Шнуров перечислил основные проблемы в городе – горы мусора, плохая уборка снега, сосульки на крышах, равнодушие администрации. Не обошлось и без упоминания "бегловской лопаты", которая неизвестно "где и что гребет". Сам клип был снят на помойке в районе Сенной площади.

Фото: Instagram / @leningrad_shnurov