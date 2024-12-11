Шнуров и "Ленинград" выступят в России после долгого перерыва

Группа даст концерты в Сочи и Владивостоке.

Сергей Шнуров и музыкальная группировка "Ленинград" выступят в России после длительного концертного перерыва. Известно, что команда организовывает сразу два мероприятия, анонс которых появился в социальных сетях. На данный момент известно, что следующий концерт запланирован на 8 марта на Red Arena в Сочи. А шестого июня 2025 года артисты устроят концерт на территории города Владивосток. Для этого события выбрана площадка "Фетисов Арена". Следующий концерт запланирован на 8 марта в Сочи. В комментариях к посту пользователи задают вопрос о том, можно ли говорить о мировом туре.

Напомним, что в последний раз группа "Ленинград" должна была выступить в Москве 16 сентября 2023 года. Однако данное шоу пришлось отменить. Позже Сергей Шнуров принес свои извинения поклонникам, однако причины отмены так и остались неизвестными для широкой публики.

Ресторанный бизнес Матильды Шнуровой в Петербурге прогорел на 122 миллиона рублей.

Фото: Вконтакте / Ленинград