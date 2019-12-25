Ресторанный бизнес Матильды Шнуровой в Петербурге прогорел на 122 миллиона рублей

Первый ресторан "Кококо" был открыт в 2012 году и имел две локации: на улицах Некрасова и Вознесенского.

Экс-cупруга фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, известная как Матильда, столкнулась с финансовыми трудностями в своем бизнесе, потеряв 122,6 млн рублей, согласно сообщению Telegram-канала Mash.

38-летняя предпринимательница решила закрыть свои рестораны и начать процесс ликвидации соответствующих юридических лиц. Ее рестораны, которые функционировали в Петербурге, постоянно работали в убыток. В 2022 году убытки составили 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона рублей. В текущем году выручка составила 88,6 миллиона, а чистый убыток достиг 45 миллионов. Процесс ликвидации начался с 15 августа 2024 года.

Первый ресторан "Кококо" был открыт в 2012 году и имел две локации: на улицах Некрасова и Вознесенского. В интервью Матильда отмечала, что Сергей Шнуров был одним из инвесторов проекта, который впоследствии принес прибыль. После развода активы ресторана перешли к ней.

В настоящее время Матильда живет в США.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Шнуров отреагировал на анализ своей песни "Покаянная" о губернаторе Петербурга.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)