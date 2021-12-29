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В ответе Шнурову Михаил Пиотровский назвал снег и мусор "обычными бедами города"
Сегодня, 20:01
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В ответе Шнурову Михаил Пиотровский назвал снег и мусор "обычными бедами города"

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По словам Пиотровского, на выходцев из Петербурга "ведется широкая атака, это политика".

В понедельник, 17 января, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал клип Сергея Шнурова, в котором музыкант критикует коммунальные проблемы Петербурга — гололед и урны, заваленные мусором. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По словам Пиотровского, на выходцев из Петербурга "ведется широкая атака, это политика. Печально, когда для нее используются такие обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусор". Он добавил, что в этих проблемах есть "красные линии", которые переходятся. 

Печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет мат с очень близкой сердцу каждого петербуржца замечательной лирической песней "Город над широкой Невой". И таким образом некий протест, может быть, даже вполне осознанный, превращается в оскорбление. А оскорблений в последнее время что-то становится слишком много в нашей жизни.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 

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Фото: Piter.tv
 

Теги: мусор, пиотровский, снег, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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