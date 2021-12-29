Председатель ЗакСа Петербурга назвал клип Шнурова творческим мусором

Клип группы Ленинград на песню "Пока так" набрал 1,6 млн просмотров.

В среду, 19 января, состоялось первое в этом году заседание Законодательного собрания Петербурга, в ходе которого председатель Александр Бельский назвал клип на песню "Пока так" группы Ленинград творческим мусором.

Для нас основное происходит с точки зрения вывоза мусора – эту проблему мы видим, и ее надо решать, для нас, петербуржцев, основное, чтобы не оскорбляли наш город. Город – это наше святое. Для нас это важно. Мусор мы вывезем, а творческий мусор навсегда останется в нашей памяти. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

В Петербурге вот уже несколько дней обсуждается новый клип группы Ленинград. Его уже прокомментировали вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и блогеры. На днях депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов также прокомментировал новое творение группы. Он предложил лишить музыканта Сергея Шнурова возможности называть себя петербуржцем.

В песне Шнуров перечислил основные проблемы в городе – горы мусора, плохая уборка снега, сосульки на крышах, равнодушие администрации. Не обошлось и без упоминания "бегловской лопаты", которая неизвестно "где и что гребет". Сам клип был снят на помойке в районе Сенной площади.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга