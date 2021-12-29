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Активисты установили памятник "Петербуржцу при Беглове" в Курортном районе
Сегодня, 18:45
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Активисты установили памятник "Петербуржцу при Беглове" в Курортном районе

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Сами активисты называют арт-объект "ГЕРОЮ-ПЕТЕРБУРЖЦУ".

В пятницу, 28 января, в Курортном районе Петербурга активисты "Молодого Петербурга" установили памятник "Петербуржцу при Беглове". Об этом они сообщили в паблике в соцсети во "Вконтакте".

На въезде в Комарово у знака активисты установили манекен, у которого перебинтованы части тела. В руках он держит костыль, лопата и каска, и стоит на мусорных пакетах. Сами активисты называют арт-объект "ГЕРОЮ-ПЕТЕРБУРЖЦУ". В социальных сетях петербуржцы по-разному отнеслись к памятнику.

Ранее мы писали, что в этом месяце Сергей Шнуров выпустил уже три клипа о плохой уборке снега,  мусора и наледи в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Молодой Петербург

Теги: арт объект, комарово, манекен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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