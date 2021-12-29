"Ленинград" выпустил новый клип про уборку в Петербурге

Сергей Шнуров продолжает выпускать клипы про Петербург. На этот раз темой стал не мусор, как в первой песне, и не проблема с уборкой снега и "покаяние", а гололед. Новая композиция называется "Одна нога", автором указан Dj Big Love.
Не гуляла вроде я, но как будто напилась. Такие ритмы и мелодии, что ноги сами в пляс.
строчки из песни
Сюжет клипа состоит из нарезки видео с падающими на льду людьми. Причем кадры взяты не только из Петербурга, но и из других регионов страны.
За несколько часов опубликованное видео набрало более 40 тысяч просмотров.
Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad
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