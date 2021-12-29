"Ленинград" выпустил новый клип про уборку в Петербурге

На этот раз он посвящен гололеду.

Сергей Шнуров продолжает выпускать клипы про Петербург. На этот раз темой стал не мусор, как в первой песне, и не проблема с уборкой снега и "покаяние", а гололед. Новая композиция называется "Одна нога", автором указан Dj Big Love.

Не гуляла вроде я, но как будто напилась. Такие ритмы и мелодии, что ноги сами в пляс. строчки из песни

Сюжет клипа состоит из нарезки видео с падающими на льду людьми. Причем кадры взяты не только из Петербурга, но и из других регионов страны.

За несколько часов опубликованное видео набрало более 40 тысяч просмотров.

Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad