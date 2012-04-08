После конфликта с Бегловым "Ленинграду" запретили выступать в Петербурге

Последний раз группу сняли с выступления на матче "Зенит" — "Спартак" на "Газпром Арене".

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что после песен о губернаторе Петербурга Беглове начались отмены концертов "Ленинграда" в городе. Последний раз группу сняли с выступления на матче "Зенит" — "Спартак" на "Газпром Арене". Об этом пишет портал MSK1.RU.

Говоря об отмене концертов российских музыкантов, Шнуров рассказал, что "это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить".

Ранее группа "Сплин" посвятила свое выступление в Воронеже уехавшим из России артистам. Солист группы посвятил уехавшим музыкантам песню "Выхода нет".

Фото: Вконтакте / Сергей Шнуров (группа Ленинград)