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Группа "Сплин" посвятила свое выступление в Воронеже уехавшим из России артистам

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Солист группы посвятил уехавшим музыкантам песню "Выхода нет".

Группа "Сплин" посвятила свое выступление на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже уехавшим из России артистам. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Лидер группы Александр Васильев во время выступления поблагодарил публику, которая пришла на фестиваль. Он заявил, что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.

Один из главных хитов группы "Выхода нет" Васильев посвятил уехавшим из России музыкантам. По его словам, он надеется, что наступит светлый день, когда все вернутся обратно.

Ранее певец Кабанов вспомнил о неловком случае в финале "Фабрики звезд".

Видео: Telegram / Осторожно, новости

Теги: александр васильев, воронеж, сплин, фестиваль
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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