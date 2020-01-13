Группа "Сплин" посвятила свое выступление в Воронеже уехавшим из России артистам

Солист группы посвятил уехавшим музыкантам песню "Выхода нет".

Группа "Сплин" посвятила свое выступление на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже уехавшим из России артистам. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Лидер группы Александр Васильев во время выступления поблагодарил публику, которая пришла на фестиваль. Он заявил, что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.

Один из главных хитов группы "Выхода нет" Васильев посвятил уехавшим из России музыкантам. По его словам, он надеется, что наступит светлый день, когда все вернутся обратно.

Ранее певец Кабанов вспомнил о неловком случае в финале "Фабрики звезд".

Видео: Telegram / Осторожно, новости