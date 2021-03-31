Певец Кабанов вспомнил о неловком случае в финале "Фабрики звезд"

По его словам, приз за первое место вызвал удивление.

Певец группы "Корни" Алексей Кабанов вспомнил о неловком случае в финале первого сезона "Фабрики звезд". Об этом он рассказал в шоу "Фабрика с Яной Чу".

Кабанов напомнил, какие награды получили финалисты сезона. Михаил Гребенщиков, занявший третье место, получил в подарок квартиру. Девушкам из группы "Фабрика", занявшим второе место, подарили автобус. Кабанов рассказал, что в его группе ожидали нечто очень ценное за первое место, когда им вручили чемодан.

Мы такие: "Ну все, больше миллиона, мы разбогатели до конца жизни". А там… микрофон. И нам надо стоять отыгрывать, что мы рады. Алексей Кабанов, певец группы "Корни"

Позже стало известно, что за победу в финале "Фабрики звезд" "Корни" получили возможность записать свой первый альбом и отправиться на гастроли.

Ранее мы сообщали, что клип исполнителя SHAMAN из Новомосковска собрал более 10 млн просмотров.

Видео: YouTube / ЯНА ЧУ