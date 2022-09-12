Участник "Фабрики звезд" заявил, что артисты не поют на кастинге проекта

По словам исполнителя, он дважды пытался попасть на проект.

Участник проекта "Фабрики звезд-3" Руслан Курик заявил, что артисты не поют на кастинге проекта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Яны Чуриковой.

По словам исполнителя, он дважды пытался попасть на проект, который поначалу считал попсовым. Курик рассказал, что пришел на "тупой кастинг, где просто открывают рот". Музыкант отметил, что в первый раз его не взяли, но после того, как продюсеры посмотрели видео с его исполнением песни "Крылья", ему позвонил продюссер третьего сезона проекта Александр Шульгин и сказал приезжать.

Ранее российская фигуристка Трусова выпустила клип на свою дебютную песню.

Видео: YouTube / Яна Чурикова