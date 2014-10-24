Экс-участник группы "Корни" рассказал, что был сильно зажат на "Фабрике звезд"

Бывший участник группы "Корни" Александр Асташенок рассказал, что был сильно зажат на проекте "Фабрика звезд". Об этом он сообщил в интервью YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".
По словам певца, на съемках проекта он испытывал стресс. Также Асташонок заявил, что испытывал растерянность, когда жил в одном доме с другими участниками "Фабрики звезд".
Я настолько был зажат внутри, что меня нужно было как-то растормошить.
Александр Асташенок, экс-участник группы "Корни"
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Видео: YouTube / Яна Чурикова
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