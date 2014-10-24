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Экс-участник группы "Корни" рассказал, что был сильно зажат на "Фабрике звезд"

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По словам певца, на съемках проекта он испытывал стресс.

Бывший участник группы "Корни" Александр Асташенок рассказал, что был сильно зажат на проекте "Фабрика звезд". Об этом он сообщил в интервью YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

По словам певца, на съемках проекта он испытывал стресс. Также Асташонок заявил, что испытывал растерянность, когда жил в одном доме с другими участниками "Фабрики звезд".

Я настолько был зажат внутри, что меня нужно было как-то растормошить.

Александр Асташенок, экс-участник группы "Корни"

Ранее Сергей Пенкин высказался о спецоперации и Донбассе.

Видео: YouTube / Яна Чурикова

Теги: александр асташенок, корни, фабрика звезд
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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