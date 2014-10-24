Экс-участник группы "Корни" рассказал, что был сильно зажат на "Фабрике звезд"

По словам певца, на съемках проекта он испытывал стресс.

Бывший участник группы "Корни" Александр Асташенок рассказал, что был сильно зажат на проекте "Фабрика звезд". Об этом он сообщил в интервью YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

По словам певца, на съемках проекта он испытывал стресс. Также Асташонок заявил, что испытывал растерянность, когда жил в одном доме с другими участниками "Фабрики звезд".

Я настолько был зажат внутри, что меня нужно было как-то растормошить. Александр Асташенок, экс-участник группы "Корни"

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Видео: YouTube / Яна Чурикова