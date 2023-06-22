В Петербурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу телеканала ТНТ совместно с компанией "АМиК"

Все подробности о нём рассказали продюсеры шоу Константин Обухов и Евгений Донских.

Сотни юмористов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в кастинге от телеканала ТНТ. Отбор проходил в формате командных выступлений. Не удивительно, ведь к новому шоу приложат руку продюсеры от "Александр Масляков и Компания" − "АМиК" (Евгений Донских, Ильяс Курбанов) и ГЕН ПРОДАКШН (Владимир Порубаев). Помимо Питера, такие кастинги уже прошли в Москве, Екатеринбурге и других крупных городах России. Piter.TV узнал больше о новом проекте у генерального продюсера проекта Константина Обухова и продюсера от компании "АМиК" Евгения Донских.

Нам кажется, что новое шоу напоминает известный юмористический проект, но так ли это на самом деле?

Это командное юмористическое соревнование, наверное, в этом есть сходство. Во всем остальном – это все-таки будет больше командное талант-шоу, где каждый коллектив, который прошел кастинг, проявит свой стиль, свою индивидуальность, переступит некие каноны и правила КВН, которые КВН за 60 лет уже приобрел. Евгений Донских, продюсер

Проект ориентирован на молодых и творческих людей из всех регионов страны. Команда – важнейший критерий отбора, при этом стоит не забыть об уникальности и юморе. Каждая команда из 5-6 человек проходит серьезный кастинг, многие молодые парни и девушки уже имеют опыт игры в КВН. Для них такие площадки – это способ реализовать свое творчество на сцене. При этом победителей программы ждет денежный приз.

Для команд это большой стимул получить деньги и как-то развиваться дальше, вложить в себя, просто потратить, купить что-то для себя полезное. Но самое важное все-таки не денежный приз, а возможности, которые дает наш проект. Наставники готовы поделиться всем опытом, который накопился у них за многие годы занятия юмором. И все же все зависит от того, как команда проявит себя после проекта. Константин Обухов, продюсер

Очень хочется, чтобы помимо желания победить, у ребят за эти полгода с нами появится опыт и умение прислушиваться к наставникам. Я думаю, что это сильно продвинет любой творческий коллектив, пройдя такой длинный путь с такой большой и креативной командой. Команды, которые прошли кастинг уже смогли проявить себя. Теперь посмотрим, на что они способны уже на съемках проекта. Евгений Донских, продюсер

Здесь важен сам процесс, а не финальная точка. Как пойдет команда, куда она пойдет, чего она захочет. Конечно, мы будем замечать и плюсы, и минусы. Но мы не будем бросать тех, кто максимально ярко проявил себя, и это могут и победители, и ведущие команды сезона. Они могут вылететь на одном из этапов, но у них есть большой потенциал. Такое же бывает! Это же соревнование, а как в любом соревновании, все, что угодно может случиться на дистанции. Константин Обухов, продюсер

Продюсеры проекта уже сейчас уверены в его популярности, поэтому самый важный вопрос: "Будут ли у шоу следующие сезоны"?

Конечно, иначе бессмысленно смотреть, каким составом мы приехали. Тут просто весь свет телевидения. Константин Обухов, продюсер

Мы сделаем все, чтобы у шоу было большое-большое продолжение. Евгений Донских, продюсер

Видео: Piter.TV