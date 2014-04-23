Клип исполнителя SHAMAN из Новомосковска собрал более 10 млн просмотров

Ещё один ролик артиста на композицию "Встанем" увидели свыше 23 млн пользователей Сети.

Клип музыканта SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) на песню "Я русский" перевалил отметку в 10 млн просмотров. Ролик стал доступен пользователям в июле.

Отметим, что один ролик исполнителя на композицию "Встанем" набрал свыше 23 млн просмотров.

Кроме того, трек "Я русский" принес артисту место в рейтинге "Топ-100 лучших клипов мира". SHAMAN смог обойти со своим роликом Джастина Бибера.

Ранее мы сообщили о том, что новый клип "Ленинграда" на песню "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров.

Видео: YouTube / SHAMAN