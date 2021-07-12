Новый клип "Ленинграда" на песню "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров

Сергей Шнуров выпустил композицию без мата.

Новый клип музыкальной группировки "Ленинград" на композицию "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров. Сюжет рассказывает зрителям о жизни российского беспилотника. Исполнители считают, что беспилотный летательный аппарат ассоциируется у многих с этой вещей птицей из русской мифологии. Трек отличается от других работ лидера группы Сергея Шнурова. В частности, там нет нецензурных слов. Поклонники творчества "Ленинграда" считают, что Шнур продемонстрировал этой работой свои богатые способности владения русским языком. Они полагают, что песня получилась то ли по-настоящему суперпатриотической, то ли с двойным дном.

Шнуров выложил ролик с репетиции "Ленинграда".

Фото и видео: YouTube / Ленинград