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Новый клип "Ленинграда" на песню "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров
Сегодня, 8:10
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Новый клип "Ленинграда" на песню "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров

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Сергей Шнуров выпустил композицию без мата.

Новый клип музыкальной группировки "Ленинград" на композицию "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров. Сюжет рассказывает зрителям о жизни российского беспилотника. Исполнители считают, что беспилотный летательный аппарат ассоциируется у многих с этой вещей птицей из русской мифологии. Трек отличается от других работ лидера группы Сергея Шнурова. В частности, там нет нецензурных слов. Поклонники творчества "Ленинграда" считают, что Шнур продемонстрировал этой работой свои богатые способности владения русским языком. Они полагают, что песня получилась то ли по-настоящему суперпатриотической, то ли с двойным дном.

Шнуров выложил ролик с репетиции "Ленинграда".

Фото и видео: YouTube / Ленинград

Теги: беспилотник, гамаюн, клип, ленинград, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Музыка,

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