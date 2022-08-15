Шнуров выложил ролик с репетиции "Ленинграда"

На видео 49-летний музыкант исполняет классические хиты группы.

Певец Сергей Шнуров выложил ролик с репетиции группы "Ленинград". Его опубликовали на YouTube-канале "Сергей Шнуров & Leningrad fans".

На видео 49-летний музыкант исполняет классические хиты "Ленинграда". В репетиции принял участие симфонический оркестр. Отметим, что 10 сентября в "Лужниках" состоится концерт группы.

Ранее мы сообщали, что мать Наташи Королевой выступила в поддержку Украины на одном из концертов в США.

Видео: YouTube / Сергей Шнуров & Leningrad fans