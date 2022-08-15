Шнуров выложил ролик с репетиции "Ленинграда"

Певец Сергей Шнуров выложил ролик с репетиции группы "Ленинград". Его опубликовали на YouTube-канале "Сергей Шнуров & Leningrad fans".
На видео 49-летний музыкант исполняет классические хиты "Ленинграда". В репетиции принял участие симфонический оркестр. Отметим, что 10 сентября в "Лужниках" состоится концерт группы.
Ранее мы сообщали, что мать Наташи Королевой выступила в поддержку Украины на одном из концертов в США.
Видео: YouTube / Сергей Шнуров & Leningrad fans
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