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Мать Наташи Королевой выступила в поддержку Украины на одном из концертов в США

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Она посетила концерт Ирины Билык.

Людмила Порывай, мать Наташи Королевой выступила в поддержку Украины на одном из концертов в США. Видеозапись своего выступления она опубликовала в социальных сетях.

Мать певицы посетила концерт украинской певицы Ирины Билык, выступавшей в Америке. Она вышла на сцену с желто-голубым шарфом. Также Порывай выкрикивала украинские лозунги.

Ранее Никита Михалков назвал эмигрировавших звезд самоизгнанными.

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @mama_luda_star

Теги: выступление, людмила порывай, наташа королева, поддержка, украина
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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