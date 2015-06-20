Она посетила концерт Ирины Билык.

Людмила Порывай, мать Наташи Королевой выступила в поддержку Украины на одном из концертов в США. Видеозапись своего выступления она опубликовала в социальных сетях.

Мать певицы посетила концерт украинской певицы Ирины Билык, выступавшей в Америке. Она вышла на сцену с желто-голубым шарфом. Также Порывай выкрикивала украинские лозунги.

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Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @mama_luda_star