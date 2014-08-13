Никита Михалков назвал эмигрировавших звезд самоизгнанными

Он считает, что такие звезды больше не нужны России.

Режиссер Никита Михалков назвал эмигрировавших из России звезд самоизгнанными. Об этом он заявил в своей авторской программе "Бесогон ТВ".

Михалков заявил, что тех, кто покинул России, никто не изгонял из страны. По мнению режиссера, некоторые из них кем-то спонсируются, а кто-то просто поддался западной пропаганде. Он считает, что такие звезды больше не нужны России.

Ранее Никита Михалков рассказал, как украинским беженцам попасть на концерт Меладзе в России.

Видео: YouTube / БесогонTV