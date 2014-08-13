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Никита Михалков назвал эмигрировавших звезд самоизгнанными

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Он считает, что такие звезды больше не нужны России.

Режиссер Никита Михалков назвал эмигрировавших из России звезд самоизгнанными. Об этом он заявил в своей авторской программе "Бесогон ТВ".

Михалков заявил, что тех, кто покинул России, никто не изгонял из страны. По мнению режиссера, некоторые из них кем-то спонсируются, а кто-то просто поддался западной пропаганде. Он считает, что такие звезды больше не нужны России.

Ранее Никита Михалков рассказал, как украинским беженцам попасть на концерт Меладзе в России.

Видео: YouTube / БесогонTV

Теги: бесогон тв, звезды, никита михалков, россия, эмиграция
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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