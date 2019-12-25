Никита Михалков рассказал, как украинским беженцам попасть на концерт Меладзе в России

Он сравнил цену билета на концерт и единовременную выплату беженцам.

Режиссер Никита Михалков рассказал, как украинским беженцам попасть на концерт Валерия Меладзе в России. Об этом он заявил в своей авторской программе "Бесогон ТВ".

Михалков негативно высказался по поводу анонса концерта певца в Барвихе, который пройдет в 2023 году. Он подчеркнул, что цена билета начинается от 20 тысяч рублей, а также напомнил, что единовременная выплата беженцам с Украины составляет 10 тысяч рублей.

По словам режиссера, два беженца могут скинуться на один билет на концерт Меладзе и бросить жребий, чтобы решить, кто из них будет его слушать.

Ранее Никита Михалков попросил не осуждать "Би-2", выступивших на Суперкубке России.

Фото: YouTube / БесогонTV