Никита Михалков попросил не осуждать "Би-2", выступивших на Суперкубке России

Режиссер Никита Михалков попросил не осуждать группу "Би-2" за выступление на Суперкубке России по футболу. Об этом он заявил в своей авторской программе "Бесогон ТВ".
Михалков напомнил, что "Би-2" отказались выступать в Омске под баннером "За президента" и под флагом России. На выступлении группы на Суперкубке России в Петербурге ее освистала публика.
Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению? Нет. Это их работа. Но вот интересно, кто их приглашает.
Никита Михалков, режиссер
Ранее Никита Михалков раскритиковал актера Анатолия Белого.
Видео: YouTube / БесогонTV
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