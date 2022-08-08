Никита Михалков попросил не осуждать "Би-2", выступивших на Суперкубке России

По его словам, музыканты выполняли свою работу.

Режиссер Никита Михалков попросил не осуждать группу "Би-2" за выступление на Суперкубке России по футболу. Об этом он заявил в своей авторской программе "Бесогон ТВ".

Михалков напомнил, что "Би-2" отказались выступать в Омске под баннером "За президента" и под флагом России. На выступлении группы на Суперкубке России в Петербурге ее освистала публика.

Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению? Нет. Это их работа. Но вот интересно, кто их приглашает. Никита Михалков, режиссер

Ранее Никита Михалков раскритиковал актера Анатолия Белого.

Видео: YouTube / БесогонTV