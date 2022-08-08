Никита Михалков раскритиковал актера Анатолия Белого

Режиссер Никита Михалков раскритиковал уехавшего из России актера Анатолия Белого. Об этом он рассказал в своей авторской программе "Бесогон ТВ".
Комментируя слова Белого о его разочаровании в природе человека, Михалков спросил актера о "светлом мире", куда он уехал. Режиссер заявил, что в Сан-Франциско власти на глазах у детей раздают шприцы и наркотики всем желающим.
А вы говорите, что мы – это культура, где надеялись на демократическое развитие страны. А под культурой вы имеете себя?
Никита Михалков, режиссер
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Видео: YouTube / БесогонTV
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