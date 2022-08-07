Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Он также заявил, что НАТО является главным виновником украинского кризиса.

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Об этом он заявил в интервью CNN.

По словам музыканта, американский лидер продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Уотерс считает, что Вашингтон должен призвать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Он также заявил, что НАТО является главным виновником кризиса.

Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году. Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам РФ. Роджер Уотерс, лидер Pink Floyd

Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Видео: CNN