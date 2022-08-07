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Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

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Он также заявил, что НАТО является главным виновником украинского кризиса.

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Об этом он заявил в интервью CNN.

По словам музыканта, американский лидер продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Уотерс считает, что Вашингтон должен призвать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Он также заявил, что НАТО является главным виновником кризиса.

Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году. Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам РФ.

Роджер Уотерс, лидер Pink Floyd

Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Видео: CNN

Теги: pink floyd, военный преступник, джо байден, президент сша, роджер уотерс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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