Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником. Об этом он заявил в интервью CNN.
По словам музыканта, американский лидер продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Уотерс считает, что Вашингтон должен призвать президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Он также заявил, что НАТО является главным виновником кризиса.
Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году. Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам РФ.
Роджер Уотерс, лидер Pink Floyd
Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.
Видео: CNN
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все