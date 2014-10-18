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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Сегодня, 8:40
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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

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Турецкий лидер верит, что кризис на Украине будет урегулирован за столом переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей стране. Об этом он сообщил журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

По словам Эрдогана, он верит, что кризис на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с Путиным в рамках переговоров в Сочи.

Мы будем продолжать развивать наш диалог с Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна.

Фото: YouTube / Habertürk TV

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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