Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Турецкий лидер верит, что кризис на Украине будет урегулирован за столом переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей стране. Об этом он сообщил журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

По словам Эрдогана, он верит, что кризис на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с Путиным в рамках переговоров в Сочи.

Мы будем продолжать развивать наш диалог с Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна.

Фото: YouTube / Habertürk TV