Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей стране. Об этом он сообщил журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
По словам Эрдогана, он верит, что кризис на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с Путиным в рамках переговоров в Сочи.
Мы будем продолжать развивать наш диалог с Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса украинского зерна.
Фото: YouTube / Habertürk TV
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